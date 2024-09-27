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21:22, 27 сентября 2024Россия

Два человека пострадали в результате детонации дрона в российском селе

Губернатор Гладков: женщина и ребенок пострадали из-за детонации дрона в Дубовом

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Женщина и ребенок пострадали в результате детонации украинского дрона в селе Дубовое Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник взорвался в квартире жилого дома. В результате восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение кисти. Школьницу госпитализировали.

Также пострадала мама девочки. У женщины диагностировали резаную рану лица. От госпитализации она отказалась, подчеркнул губернатор.

Ранее Гладков заявил, что мирный житель пострадал во время атаки беспилотного летательного аппарата на движущийся автомобиль. Атака, по его словам, произошла в селе Петровка.

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      Евгений Силаев
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