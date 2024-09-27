Мирный житель во время поездки в автомобиле попал под удар украинского дрона

Гладков сообщил о пострадавшем мирном жителе при нападении БПЛА на село Петровка

Мирный житель пострадал во время атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на движущийся автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Петровка два движущихся автомобиля атакованы дронами. Водитель одного из транспортных средств получил ранения. Мужчине с осколочными ранениями мягких тканей головы бригада СМП оказала помощь на месте. От госпитализации он отказался. Одна машина полностью сгорела, вторая повреждена», — написал он.

Помимо того, дрон атаковал движущийся автобус в селе Ясные Зори.

У транспортного средства повреждения получила крыша и остекление в задней части. Еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на поселок Малиновка. В результате взрыва, по словам главы области, в гараже выбило окна.

В ночь на 27 сентября Вооруженные силы Украины выпустили по двум российским регионам девять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В оборонном ведомстве уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников в Ростовской области и три — в Белгородской.