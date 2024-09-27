Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

Минобороны РФ: девять БПЛА ВСУ уничтожены в Ростовской и Белгородской областях

В ночь на 27 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по двум российским регионам девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом заявило Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников в Ростовской области и три — в Белгородской. Подробности о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что обнаруженные в небе над регионом дроны сбиты в районе Новошахтинска. По его данным, в результате падения обломков в поле загорелась трава, однако дежурные службы оперативно справились с огнем. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, 24 сентября беспилотник упал на склад в Таганроге Ростовской области и взорвался. Момент происшествия попал на видео. По словам Голубева, в результате начался пожар, повредивший кровлю здания, а также четыре машины.