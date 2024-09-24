Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 24 сентября 2024Россия

Падение на склад и взрыв беспилотника в Таганроге сняли на видео

Don Mash опубликовал видео падения беспилотника на склад в Таганроге

В сети появилось снятое камерами наблюдения видео с моментом падения беспилотника на склад в Таганроге Ростовской области. Ролик опубликовал Don Mash в Telegram.

На кадрах видно, как летательный аппарат резко снижается, после чего происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

Ранее также было опубликовано видео с пожаром, который начался из-за падения дрона. На записи видно, что в результате происшествия произошло сильное задымление.

О падении беспилотника на склад в Таганроге и начавшемся из-за этого пожаре днем 24 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, возгорание повредило кровлю здания, а также четыре машины. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана заявил, что страна никогда не одобряла «агрессию против Украины». Что на это ответили в Кремле?

      В Харькове сообщили о взрывах

      Названо время прихода магнитной бури на Землю

      Следствие запросило изменить меру пресечения оскорбившему россиянок иностранному блогеру

      Россиянам раскрыли популярные схемы обмана арендаторов

      В Грузии обвинили президента в дискредитации ЦИК

      В России нашли огромный череп рыси

      Решение жены Шнурова развестись объяснили

      Пожилые летчики из Новой Зеландии совершили неожиданную посадку на Сахалине

      Экипажи российских «Терминаторов» провели тренировки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше