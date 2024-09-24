Падение на склад и взрыв беспилотника в Таганроге сняли на видео

Don Mash опубликовал видео падения беспилотника на склад в Таганроге

В сети появилось снятое камерами наблюдения видео с моментом падения беспилотника на склад в Таганроге Ростовской области. Ролик опубликовал Don Mash в Telegram.

На кадрах видно, как летательный аппарат резко снижается, после чего происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой.

Ранее также было опубликовано видео с пожаром, который начался из-за падения дрона. На записи видно, что в результате происшествия произошло сильное задымление.

О падении беспилотника на склад в Таганроге и начавшемся из-за этого пожаре днем 24 сентября сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, возгорание повредило кровлю здания, а также четыре машины. Пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.