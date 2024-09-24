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13:50, 24 сентября 2024Россия

Появилось видео пожара на складе в Таганроге после падения беспилотника

Mash опубликовал видео с места пожара, возникшего после падения БПЛА в Таганроге

Очевидцы сняли на видео пожар, возникший после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Таганроге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны несколько людей, в том числе и спасателей, стоящих около промышленных помещений. Рядом находится пожарный автомобиль.

На видео также можно заметить сильное задымление. На некоторые кадры попали вывески строительных магазинов.

О ЧП ранее сообщил глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, беспилотник упал на склад строительных материалов, после чего произошло возгорание. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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      Никита Абрамов
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