Склад загорелся в российском регионе после падения БПЛА

В промзоне Таганрога Ростовской области загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.
По словам чиновника, пожар произошел из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы», — рассказал о последствиях падения БПЛА Голубев.
Пострадали ли при атаке местные жители, неизвестно.
Украинский беспилотник уже атаковал Таганрог в апреле 2024 года. О разрушениях тогда не сообщалось.