Склад загорелся в российском регионе после падения БПЛА

Ростовский глава Голубев: склад лесоматериалов загорелся после падения БПЛА

В промзоне Таганрога Ростовской области загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По словам чиновника, пожар произошел из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы», — рассказал о последствиях падения БПЛА Голубев.

Пострадали ли при атаке местные жители, неизвестно.

Украинский беспилотник уже атаковал Таганрог в апреле 2024 года. О разрушениях тогда не сообщалось.