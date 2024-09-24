Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:36, 24 сентября 2024Россия

Склад загорелся в российском регионе после падения БПЛА

Ростовский глава Голубев: склад лесоматериалов загорелся после падения БПЛА

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В промзоне Таганрога Ростовской области загорелся склад лесоматериалов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По словам чиновника, пожар произошел из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). «Информация о пострадавших уточняется. На место выехали дежурно-спасательные службы», — рассказал о последствиях падения БПЛА Голубев.

Пострадали ли при атаке местные жители, неизвестно.

Украинский беспилотник уже атаковал Таганрог в апреле 2024 года. О разрушениях тогда не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос

      В России заметно упал выпуск стали

      Минобороны раскрыло подробности боев в Курской области

      КНДР призвала оставить надежду входящую в Южную Корею американскую подлодку

      Стали известны траты россиян на новые легковушки

      Минобороны сообщило о пяти попытках прорыва ВСУ через границу

      Банки в России стали отказываться принимать неидеальные доллары

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Минобороны России раскрыли потери ВСУ на курском направлении за сутки

      Звезда «Оппенгеймера» рассказала об ужаснувшей ее детей роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше