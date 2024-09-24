Раскрыты последствия пожара из-за падения беспилотника в Таганроге

Губернатор Голубев: пожар после падения БПЛА в Таганроге повредил здание

Возгорание, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на склад в Таганроге, повредило здание. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Огнем повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом», — написал чиновник.

На данный момент пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших при ЧП нет, добавил глава региона.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео с места пожара. На кадрах видны несколько людей, в том числе спасателей, стоящих около промышленных помещений. Рядом находится пожарный автомобиль. Также можно заметить сильное задымление.