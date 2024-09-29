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03:21, 29 сентября 2024Россия

Над Луганском сбили беспилотник ВСУ

РИА Новости: над Луганском сбили беспилотник ВСУ, повреждены жилые постройки

Фото: David McNew / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Луганском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что обломки дрона упали в черте города. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал, но были частично повреждены жилые постройки.

Ранее стало известно о попытке атаки ВСУ на Ростовскую область. Губернатор региона Василий Голубев сообщал об уничтожении четырех беспилотников в Азовском районе. После падения обломков загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.

Еще один украинский дрон уничтожили в Брянской области.

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      Марина Совина
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