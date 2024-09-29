Воронежский губернатор сообщил о последствиях удара украинских БПЛА

Губернатор Гусев: несколько украинских БПЛА упало в Воронеже

В Воронеже и пригороде упало несколько подавленных и сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов. об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что один из дронов попал в жилой комплекс на Московском проспекте, начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет. Еще одно возгорание произошло после падения БПЛА в жилой застройке в левобережной части города.

Еще несколько дронов горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами.

10 сентября в Москве после массированной атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) полиция задержала предполагаемого наводчика. Им оказался прибывший в Россию гражданин Узбекистана по имени Мухаммадамин. В его телефоне обнаружили снимки московских военкоматов и других государственных объектов столицы. Во время допроса мигрант признался, что отправлял снятые фотографии и видео в соцсетях некому Раджабу. За это подозреваемый получал денежное вознаграждение.