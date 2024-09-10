В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он приехал из Узбекистана и фотографировал военкоматы

В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ, приехавшего из Узбекистана

В Москве после массированной атаки дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) полиция задержала предполагаемого наводчика Киева.

Согласно полученным данным, им оказался прибывший в Россию гражданин Узбекистана по имени Мухаммадамин. В его телефоне обнаружили снимки московских военкоматов и других государственных объектов столицы.

Во время допроса мигрант признался, что отправлял снятые фотографии и видео в соцсетях некому Раджабу. За это подозреваемый получал денежное вознаграждение. В данный момент в отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

СК России возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на регионы ЦФО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских дронов по регионам Центрального федерального округа (ЦФО).

Глава силового ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все детали случившегося, а также найти тех, кто может быть причастен к наводке беспилотников на городские объекты.

Российский генпрокурор Игорь Краснов также отреагировал на массированный удар Украины по регионам ЦФО. Он поручил вести мониторинг ситуации и призвал сотрудников ведомства блокировать любую фейковую информацию о последствиях атаки беспилотников ВСУ.

Краснов заявил, что Генпрокуратура проконтролирует соблюдение прав и оказание помощи тем, кто пострадал в ходе налета БПЛА.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Госдуме заявили, что Украина ответит за удар дронами по России

Украине придется ответить за массированную атаку беспилотников на российские регионы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя последствия налета БПЛА на подмосковный Раменский городской округ.

Он выразил поддержку жителям пострадавших областей, отметив, что Киев жаждет посеять среди граждан России панику, а также дестабилизировать общество.

Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна Леонид Слуцкий глава комитета Госдумы по международным делам

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил использовать для защиты от украинских беспилотников так называемые технички — внедорожники, на которых размещают зенитные установки. Он отметил, что дроны ВСУ перемещаются над территорией РФ медленно и довольно низко, так что такие цели было бы удобно сбивать с помощью мобильных средств защиты. Иванов добавил, что «технички» могли бы стать отличным дополнением к основной системе ПВО в стране.