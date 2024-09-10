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15:42, 10 сентября 2024Россия

В Госдуме предложили новый способ защиты от дронов ВСУ

Депутат ГД Иванов предложил использовать «технички» для защиты от дронов ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для борьбы с украинскими беспилотниками можно использовать «технички» — внедорожники, на которых размешены зенитные установки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Максим Иванов, инициативу обсудят с членами думского комитета по обороне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые технички — внедорожники с установленными на них зенитными установками», — считает депутат.

Как отметил парламентарий, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещаются над территорией России низко и медленно. Борьба с дронами посредством «техничек» поможет хорошо отработать по низколетящей цели и стать дополнением к защите средств противовоздушной обороны (ПВО). «Технички» недороги в эксплуатации и мобильны, уточнил Иванов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Украина стала чаще запускать дроны на российскую территорию ради информационного эффекта. По его словам, ВСУ хотят продемонстрировать, что у них еще остались силы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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