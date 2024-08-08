В России назвали цель усиления атак украинских дронов

Депутат Чепа: усиление атак украинских дронов связано с информационной войной

Украина стала чаще запускать дроны на российскую территорию ради информационного эффекта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о цели усиления атак.

«Это попытка продемонстрировать миру, что у Украины есть еще силы, что они готовы продолжать развивать этот конфликт. На фоне все больше и больше информации о том, что они теряют свои позиции. В основном это рассчитано на информационную войну», — сказал депутат.

8 августа Минобороны России отчиталось о новых атаках беспилотников. Ведомство сообщило, что российские силы утром сбили два дрона над Курской и Орловской областями.

Ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 16 беспилотников. Два перехватили над Курской областью, а еще 14 над Белгородской.

Помимо дронов в небе над Курской областью сбили еще семь ракет, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.