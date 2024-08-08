Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны России: силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Курской и Орловской областями

Утром в четверг, 8 августа, над двумя регионами России — Курской и Орловской областями — сбили беспилотники. Об этом сообщило Минобороны России в Telеgram-канале.

Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники по России в период с 4.20 до 6.20. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Курской и Орловской областями.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Ночью ВСУ также пытались атаковать Россию беспилотниками. Средства ПВО сбили 14 дронов над Курской областью, еще два — над Белгородской.