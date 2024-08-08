Минобороны заявило о новых попытках атак ВСУ на Россию

Утром в четверг, 8 августа, над двумя регионами России — Курской и Орловской областями — сбили беспилотники. Об этом сообщило Минобороны России в Telеgram-канале.
Там уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили беспилотники по России в период с 4.20 до 6.20. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Курской и Орловской областями.
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Ночью ВСУ также пытались атаковать Россию беспилотниками. Средства ПВО сбили 14 дронов над Курской областью, еще два — над Белгородской.