Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: силы ПВО сбили 14 дронов ВСУ над Белгородской и 2 над Курской областями

В ночь с 7-го на 8-е августа Украина выпустила 16 беспилотников по двум регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что беспилотники, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ), сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Они перехватили 14 летательных аппаратов над Белгородской областью, еще два — над Курской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Помимо беспилотников, ночью над Курской областью перехватили ракеты. Сначала врио губернатора российского региона Алексей Смирнов сообщил о перехвате семи ракет, затем — об уничтожении еще пяти.