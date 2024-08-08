Над Курской областью сбили семь украинских ракет

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью силы ПВО сбили семь ракет

Над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов.

«В небе над Курской областью силами ПВО сбито семь ракет ВСУ. Спасибо нашим защитникам!» — написал исполняющий обязанности губернатора.

За час до этого в регионе объявлялась ракетная опасность. Смирнов призвал жителей укрыться в безопасных местах.

7 августа врио губернатора Курской области доложил президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку в регионе после атаки ВСУ на регион. Власти начали вывозить местных жителей из-под обстрелов. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. Уже около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов.