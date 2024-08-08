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03:22, 8 августа 2024Россия

Над Курской областью сбили семь украинских ракет

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью силы ПВО сбили семь ракет

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Над Курской областью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов.

«В небе над Курской областью силами ПВО сбито семь ракет ВСУ. Спасибо нашим защитникам!» — написал исполняющий обязанности губернатора.

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За час до этого в регионе объявлялась ракетная опасность. Смирнов призвал жителей укрыться в безопасных местах.

7 августа врио губернатора Курской области доложил президенту России Владимиру Путину оперативную обстановку в регионе после атаки ВСУ на регион. Власти начали вывозить местных жителей из-под обстрелов. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. Уже около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов.

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      Марина Совина
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