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01:50, 8 августа 2024Бывший СССР

«Занять позиции и сделать несколько видеороликов». Пленный рассказал о задачах ВСУ при атаке на Курскую область

Пленный ВСУ: при атаке на Курскую область была задача занять позиции снять видео
СюжетДиверсии в России

Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео. Поставленную перед украинскими военнослужащими задачу раскрыл пленный боец.

Задача — занять позиции и сделать несколько видеороликов для командования. В принципе, больше как таковых задач не было

украинский военнопленный
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Он добавил, что после захода на территорию российского региона на подразделения обрушились удары артиллерии, а при попытке эвакуации военных преследовали беспилотники.

Ранее появилось видео с бойцом ВСУ, которого взяли в плен в Курской области. Мужчину захватили при попытке прорваться вглубь России. «На Суджу шли… Надо было село Гордеевка поснимать... Для командования… Что заняли... [ударило] чем-то тяжелым, я проснулся — нету никого», — вспомнил он.

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Захарова рассказала о целях атаки ВСУ в Курской области

Киев пытался посеять панику варварской атакой в Курской области и показать подобие активности на фоне постоянных провалов на фронте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Все эти кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада, который продолжает покрывать своих киевских марионеток

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат подчеркнула, что расчет украинских военных не оправдался. Она также указала, что Киев продолжает применять террористические методы, в том числе диверсии, на российской территории.

Ранее «масштабной провокацией» назвал атаку ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин. По итогам разговора с губернатором Курской области Алексеем Смирновым глава государства дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона, а также попросил правительство безотлагательно заняться этим вопросом.

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Российские военные остановили продвижение ВСУ, ведется эвакуация гражданских

6 августа с восьми утра бойцы ВСУ из 22-й механизированной бригады в составе 300 человек пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области. У них было 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. Пограничные службы заявили, что попытку прорыва удалось сорвать.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал о том, что регион атаковала тысяча бойцов ВСУ. В докладе президенту России Владимиру Путину он отметил, что украинские военные атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района», и сообщил, что продвижение противника остановлено.

Герасимов заверил Путина, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».
В течение дня подразделения группировки войск «Север» совместно с пограничными войсками ФСБ России наносили удары по украинским формированиям в районах, примыкающих к российско-украинской границе. Минобороны опубликовало карту ведущихся там боев.

7 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту оперативную обстановку в регионе. Он рассказал, что региональный оперативный штаб работает круглосуточно, обстановка в области контролируемая. Путин в ходе совещания с членами правительства поручил ряду гражданских ведомств оказать необходимую помощь жителям области.

Власти начали вывозить местных жителей из-под обстрелов. Сообщалось о нескольких десятках пострадавших. Уже около 90 процентов жителей четырех поселений, подвергшихся атаке, выехали из своих домов.

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      Марина Совина
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