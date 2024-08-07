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20:54, 7 августа 2024Россия

Появилось видео с взятым в плен в Курской области бойцом ВСУ

RT показал видео с бойцом ВСУ, которого взяли в плен в Курской области

Кадр: RT

Появилось видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого взяли в плен в Курской области. Об этом сообщает RT на русском.

Отмечается, что украинского военнослужащего захватили при попытке прорваться вглубь России. Пленный рассказал, что у них стояла задача сделать фотографии села.

«На Суджу шли… Надо было село Гордеевка поснимать... Для командования… Что заняли... [ударило] чем-то тяжелым, я проснулся — нету никого», — вспомнил он.

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. Военкор Евгений Поддубный сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек. Также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе 7 танков.

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      Никита Абрамов
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