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07:25, 8 августа 2024Россия

Украина выпустила по Курской области шесть дронов и пять ракет

Губернатор Смирнов: ВСУ выпустили по Курской области шесть БПЛА и пять ракет

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 8 августа, Украина выпустила в сторону Курской области пять ракет и шесть беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Ракеты над приграничным регионом сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к обломкам снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трогать их. О находках нужно сообщать по номеру 112.

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Ночью 8 над Курской областью также перехватили семь ракет. За час до этого в регионе объявляли опасность ракетного удара и призывали укрыться в безопасных местах.

Тогда же Минобороны России сообщило об уничтожении в Курской области боевой машины пехоты Bradley и бронемашины «Казак» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет». Техника была уничтожена на выявленных огневых позициях.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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