Минобороны сообщило об уничтожении боевой машины пехоты Bradley в Курской области

Минобороны: в Курской области уничтожена боевая машина пехоты Bradley

В Курской области российские военные унитожили боевую машину пехоты Bradley и бронемашину «Казак» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что техника была уничтожена на выявленных огневых позициях в приграничном российском регионе.

До этого над Курской областью силы противовоздушной обороны сбили семь ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал о том, что регион атаковали до тысячи бойцов ВСУ. В докладе президенту России Владимиру Путину он отметил, что украинские военные атаковали регион «с целью захвата участка территории Суджанского района», и заверил, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу».