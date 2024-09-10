Минобороны: ПВО за ночь сбила 144 беспилотника ВС Украины над территорией России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую ночь выпустили по территории России 144 беспилотника, наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, сообщили в Министерстве обороны.

Атака была осуществлена в том числе беспилотниками самолетного типа — они могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

20 БПЛА были уничтожены над территорией Московской области, 14 дронов — над Курской, 13 — над Тульской, восемь дронов сбиты над территорией Белгородской области, семь — над Калужской, средства ПВО также уничтожили пять БПЛА ВСУ над территорией Воронежской области, четыре — над Липецкой и один над территорией Орловской области

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 72 дрона — сбито российскими средствами ПВО над Брянской областью. Атаку прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз. «Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — отчитался он. Около трех часов ночи Богомаз сообщал, что над областью силами ПВО на тот момент были перехвачены и уничтожены 59 БПЛА самолетного типа.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В конце августа был отбит массовый налет беспилотников над Брянской областью

Попытка атаки была предпринята в ночь на 30 августа. Богомаз рассказал, что атака проходила двумя волнами. Сначала зенитчики в течение часа уничтожили восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

До этого при атаке ВСУ на область был ранен глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Пострадали также сотрудник МЧС и водитель. По словам губернатора, нападение пришлось на село Курковичи, дроны-камикадзе начали сбрасывать взрывные устройства, из-за чего в одном из домовладений произошел пожар. Когда на место происшествия прибыли глава муниципального образования и пожарный расчет для оказания помощи жителям, ВСУ нанесли повторный удар.

Раненых доставили в районную больницу, им оказали всю необходимую необходимая помощь.

ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область

21 августа Богомаз рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ вечером попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Атака была отражена, украинским силам нанесли огневое поражение.

Попытка прорыва границы России произошла в районе поселка Забрама, в ней участвовали более 200 диверсантов. При поддержке трех боевых машин пехоты они вступили в бой с российскими пограничниками и понесли потери. Уже позднее ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли повторную попытку атаки. Диверсанты снова были вынуждены отступить. Часть из них, как отмечалось, была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.