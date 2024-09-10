Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую ночь выпустили по территории России 144 беспилотника, наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, сообщили в Министерстве обороны.
Атака была осуществлена в том числе беспилотниками самолетного типа — они могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.
20 БПЛА были уничтожены над территорией Московской области, 14 дронов — над Курской, 13 — над Тульской, восемь дронов сбиты над территорией Белгородской области, семь — над Калужской, средства ПВО также уничтожили пять БПЛА ВСУ над территорией Воронежской области, четыре — над Липецкой и один над территорией Орловской области
Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 72 дрона — сбито российскими средствами ПВО над Брянской областью. Атаку прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз. «Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — отчитался он. Около трех часов ночи Богомаз сообщал, что над областью силами ПВО на тот момент были перехвачены и уничтожены 59 БПЛА самолетного типа.
В конце августа был отбит массовый налет беспилотников над Брянской областью
Попытка атаки была предпринята в ночь на 30 августа. Богомаз рассказал, что атака проходила двумя волнами. Сначала зенитчики в течение часа уничтожили восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.
До этого при атаке ВСУ на область был ранен глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Пострадали также сотрудник МЧС и водитель. По словам губернатора, нападение пришлось на село Курковичи, дроны-камикадзе начали сбрасывать взрывные устройства, из-за чего в одном из домовладений произошел пожар. Когда на место происшествия прибыли глава муниципального образования и пожарный расчет для оказания помощи жителям, ВСУ нанесли повторный удар.
Раненых доставили в районную больницу, им оказали всю необходимую необходимая помощь.
ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область
21 августа Богомаз рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ вечером попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Атака была отражена, украинским силам нанесли огневое поражение.
Попытка прорыва границы России произошла в районе поселка Забрама, в ней участвовали более 200 диверсантов. При поддержке трех боевых машин пехоты они вступили в бой с российскими пограничниками и понесли потери. Уже позднее ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли повторную попытку атаки. Диверсанты снова были вынуждены отступить. Часть из них, как отмечалось, была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.