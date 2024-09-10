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09:07, 10 сентября 2024Россия

Украина ночью выпустила по России 144 беспилотника. Самой массированной атаке подверглась Брянская область

Минобороны: ПВО за ночь сбила 144 беспилотника ВС Украины над территорией России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую ночь выпустили по территории России 144 беспилотника, наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, сообщили в Министерстве обороны.

Атака была осуществлена в том числе беспилотниками самолетного типа — они могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

20 БПЛА были уничтожены над территорией Московской области, 14 дронов — над Курской, 13 — над Тульской, восемь дронов сбиты над территорией Белгородской области, семь — над Калужской, средства ПВО также уничтожили пять БПЛА ВСУ над территорией Воронежской области, четыре — над Липецкой и один над территорией Орловской области

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 72 дрона — сбито российскими средствами ПВО над Брянской областью. Атаку прокомментировал губернатор региона Александр Богомаз. «Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — отчитался он. Около трех часов ночи Богомаз сообщал, что над областью силами ПВО на тот момент были перехвачены и уничтожены 59 БПЛА самолетного типа.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В конце августа был отбит массовый налет беспилотников над Брянской областью

Попытка атаки была предпринята в ночь на 30 августа. Богомаз рассказал, что атака проходила двумя волнами. Сначала зенитчики в течение часа уничтожили восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

До этого при атаке ВСУ на область был ранен глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный. Пострадали также сотрудник МЧС и водитель. По словам губернатора, нападение пришлось на село Курковичи, дроны-камикадзе начали сбрасывать взрывные устройства, из-за чего в одном из домовладений произошел пожар. Когда на место происшествия прибыли глава муниципального образования и пожарный расчет для оказания помощи жителям, ВСУ нанесли повторный удар.

Раненых доставили в районную больницу, им оказали всю необходимую необходимая помощь.

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ВСУ пытались вторгнуться в Брянскую область

21 августа Богомаз рассказал, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ вечером попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Атака была отражена, украинским силам нанесли огневое поражение.

Попытка прорыва границы России произошла в районе поселка Забрама, в ней участвовали более 200 диверсантов. При поддержке трех боевых машин пехоты они вступили в бой с российскими пограничниками и понесли потери. Уже позднее ВСУ вернулись с подкреплением и предприняли повторную попытку атаки. Диверсанты снова были вынуждены отступить. Часть из них, как отмечалось, была вооружена винтовками, похожими на чешские Bren-2.

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      Алина Гончарова
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