Главу одного из округов в российском регионе ранило при атаке ВСУ

Богомаз: глава одного из округов, сотрудник МЧС и водитель ранены при атаке ВСУ

Глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, сотрудник МЧС и водитель получили ранения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам губернатора, нападение пришлось на село Курковичи, дроны-камикадзе начали сбрасывать взрывные устройства, из-за чего в одном из домовладений произошел пожар. Когда на место происшествия прибыли глава муниципального образования и пожарный расчет для оказания помощи жителям, ВСУ нанесли повторный удар.

«Сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», — уточнил Богомаз.