Минобороны сообщило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:20 до 11:50 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских дрона. Подробности о месте их уничтожения и возможных последствиях на земле не уточняются.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали белгородские села Новое и Петровка при помощи беспилотников, а также обстреляли Петровку. В результате повреждена легковая машина, торговый объект, склад, а также сгорела стоящая в гараже «Газель».

Помимо этого, утром 27 августа сообщалось, что российские пограничники отбили атаку ВСУ в районе Нехотеевки. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек. Гладков, комментируя эту информацию, заявил, что ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой.