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13:38, 27 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о новых попытках ВСУ атаковать Россию

Минобороны России сообщило об уничтожении трех БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:20 до 11:50 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью три украинских дрона. Подробности о месте их уничтожения и возможных последствиях на земле не уточняются.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ атаковали белгородские села Новое и Петровка при помощи беспилотников, а также обстреляли Петровку. В результате повреждена легковая машина, торговый объект, склад, а также сгорела стоящая в гараже «Газель».

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Помимо этого, утром 27 августа сообщалось, что российские пограничники отбили атаку ВСУ в районе Нехотеевки. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек. Гладков, комментируя эту информацию, заявил, что ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой.

ЖЗЛ
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