Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали Петровку, Новое и Головчино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Новое Волоконовского района в результате сброса взрывчатки с беспилотника повреждена легковая машина. Кроме того, в Головчине Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона-камикадзе загорелся торговый объект, а также стоящая в гараже «ГАЗель», которая была полностью уничтожена. Пожарные оперативно справились с огнем.

Помимо этого, обстрелом со стороны Украины поврежден склад в селе Петровка Белгородского района.

Гладков подчеркнул, что, предварительно, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вступили в бой с военнослужащими ВСУ в районе белгородской Нехотеевки, в результате отбив атаку. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек. В свою очередь, губернатор региона, комментируя эту информацию, заявил, что ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой.