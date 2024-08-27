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12:04, 27 августа 2024Россия

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали Петровку, Новое и Головчино

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Новое Волоконовского района в результате сброса взрывчатки с беспилотника повреждена легковая машина. Кроме того, в Головчине Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона-камикадзе загорелся торговый объект, а также стоящая в гараже «ГАЗель», которая была полностью уничтожена. Пожарные оперативно справились с огнем.

Помимо этого, обстрелом со стороны Украины поврежден склад в селе Петровка Белгородского района.

Гладков подчеркнул, что, предварительно, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что российские пограничники вступили в бой с военнослужащими ВСУ в районе белгородской Нехотеевки, в результате отбив атаку. По разным неподтвержденным данным, численность украинского подразделения составляла от 60 до 200 человек. В свою очередь, губернатор региона, комментируя эту информацию, заявил, что ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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