Губернатор раскрыл подробности о перехвате 72 дронов ВСУ над регионом России

Брянский губернатор Богомаз: перехвачено 72 беспилотника ВСУ самолетного типа

В ночь на вторник, 10 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Брянской области 72 беспилотника самолетного типа. Подробности об этом привел губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал Богомаз.

Губернатор не привел других данных о попытке атаки. Он поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего дронов сбили над Брянской областью. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа.