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16:01, 10 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались об ответе Украине после атак по Подмосковью

Слуцкий заявил, что Украина ответит за все теракты
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина ответит за все удары по территории России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости, комментируя атаку беспилотников на подмосковный Раменский городской округ.

Парламентарий выразил поддержку жителям муниципалитета. По его мнению, своими действиями Украина пытается посеять панику среди россиян и привести к дестабилизации обстановки внутри страны. «Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал Слуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате попадания беспилотников в жилые дома в Раменском пострадали восемь человек. Еще одну женщину спасти не удалось.

В сети также появилось видео с моментом попадания одного из дронов, предположительно, в многоэтажку на Высоковольтной улице Раменского. На кадрах видно, как летательный аппарат приближается к зданию и врезается в его стену, после чего происходит мощный взрыв, высота пламени от которого достигает нескольких этажей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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