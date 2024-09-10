В Госдуме высказались об ответе Украине после атак по Подмосковью

Украина ответит за все удары по территории России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости, комментируя атаку беспилотников на подмосковный Раменский городской округ.
Парламентарий выразил поддержку жителям муниципалитета. По его мнению, своими действиями Украина пытается посеять панику среди россиян и привести к дестабилизации обстановки внутри страны. «Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал Слуцкий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате попадания беспилотников в жилые дома в Раменском пострадали восемь человек. Еще одну женщину спасти не удалось.
В сети также появилось видео с моментом попадания одного из дронов, предположительно, в многоэтажку на Высоковольтной улице Раменского. На кадрах видно, как летательный аппарат приближается к зданию и врезается в его стену, после чего происходит мощный взрыв, высота пламени от которого достигает нескольких этажей.