В Госдуме высказались об ответе Украине после атак по Подмосковью

Слуцкий заявил, что Украина ответит за все теракты

Украина ответит за все удары по территории России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости, комментируя атаку беспилотников на подмосковный Раменский городской округ.

Парламентарий выразил поддержку жителям муниципалитета. По его мнению, своими действиями Украина пытается посеять панику среди россиян и привести к дестабилизации обстановки внутри страны. «Но не добьется этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал Слуцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате попадания беспилотников в жилые дома в Раменском пострадали восемь человек. Еще одну женщину спасти не удалось.

В сети также появилось видео с моментом попадания одного из дронов, предположительно, в многоэтажку на Высоковольтной улице Раменского. На кадрах видно, как летательный аппарат приближается к зданию и врезается в его стену, после чего происходит мощный взрыв, высота пламени от которого достигает нескольких этажей.