Воробьев раскрыл новые данные по пострадавшим из-за атаки БПЛА в Раменском

Воробьев сообщил о восьми пострадавших в результате атаки БПЛА в Раменском

В результате атак беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе Подмосковья пострадали восемь человек. Актуальную информацию по раненым раскрыл губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

По его данным, двоих пострадавших доставили в Раменскую больницу. 25-летний мужчина, которого задело взрывной волной, поступил к медикам с черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести. Его уже транспортировали вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Еще один россиянин оказался практически в эпицентре удара, получив множественные раны, перелом стопы и сотрясение мозга. Его состояние оценивается как тяжелое. «Еще двое обратились в больницу амбулаторно, помощь им оказана. Обоих отпустили домой», — написал Воробьев.

Помимо этого, четверых пострадавших доставили в больницу в Жуковском. Из них двое отравившихся дымом мужчин в возрасте 65 и 33 лет, а также 52-летняя и 31-летняя женщины, одна из которых поступила с переломом стопы, а вторая — с отравлением продуктами горения.

Губернатор добавил, что угрозы для жизней пострадавших нет.

Ранее Воробьев также сообщил, что врачам не удалось спасти 46-летнюю жительницу Раменского, ставшую жертвой атаки беспилотников.

Как рассказали в Минобороны России, всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 144 украинских беспилотника. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные поразили в Брянской области.