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09:12, 10 сентября 2024Россия

Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Подмосковье попал на видео

В сети появились кадры момента попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Подмосковье

В сети появились кадры момента попадания одного из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажку в подмосковном Раменском. Его публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден взрыв, начавшийся в результате прилета дрона по многоэтажному дому. Образуется шар пламени, после которого слышен громкий звук детонации.

Видеозапись, по данным канала, cнята на Высоковольтной улице. Других подробностей о ситуации не приводится.

Всего в ночь на 11 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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