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09:44, 10 сентября 2024Силовые структуры

Генпрокурор поручил отслеживать фейки об атаке украинских дронов на Россию

Генпрокурор России Краснов поручил блокировать фейки об атаке БПЛА в ЦФО
Начало событий в новости Прокуроры проконтролируют оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА россиянам
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил вести мониторинг ситуации в связи с атакой украинских БПЛА на регионы Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного ведомства должны принять меры по отслеживанию и блокировке фейков о последствиях налета дронов.

Генпрокурор также дал поручение взять под свой контроль соблюдение прав и оказание помощи пострадавшим. В региональных прокуратурах открыты горячие линии, где примут обращения граждан и обещают оперативно отреагировать на любые нарушения. Сотрудники надзорного ведомства будут уделять особое внимание вопросам оказания медицинской помощи гражданам, размещения людей в пунктах временного размещения и обеспечения их всем необходимым.

Генпрокуратура ведет мониторинг ситуации по восстановлению утраченных документов, оценки поврежденного имущества и восстановления жилья. Также ведомство будет следить за ценообразованием на товары первой необходимости.

В ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего — 72 дрона — сбили над Брянской областью. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе беспилотниками самолетного типа.

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      Любовь Ширижик
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