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09:07, 10 сентября 2024Силовые структуры

Прокуроры проконтролируют оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА россиянам

Генпрокурор РФ поручил взять под контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил подчиненным взять под свой контроль соблюдение прав и оказание помощи россиянам, пострадавшим от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в субъектах Центрального федерального округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В региональных прокуратурах открыты горячие линии, где примут обращения граждан и обещают оперативно отреагировать на любые нарушения. Также по поручению Краснова сотрудники надзорного ведомства будут уделять особое внимание вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, расположения людей в пунктах временного размещения и обеспечения их всем необходимым.

Генпрокуратура ведет мониторинг ситуации по восстановлению утраченных документов, оценки поврежденного имущества и восстановления жилья. Также ведомство будет следить за ценообразованием на товары первой необходимости и выявлять фейковую информацию, касающуюся атаки беспилотников на российские регионы с целью ее блокировки.

В ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего — 72 дрона — сбили над Брянской областью. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа.

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      Любовь Ширижик
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