Прокуроры проконтролируют оказание помощи пострадавшим от атаки БПЛА россиянам

Генпрокурор РФ поручил взять под контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил подчиненным взять под свой контроль соблюдение прав и оказание помощи россиянам, пострадавшим от атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в субъектах Центрального федерального округа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В региональных прокуратурах открыты горячие линии, где примут обращения граждан и обещают оперативно отреагировать на любые нарушения. Также по поручению Краснова сотрудники надзорного ведомства будут уделять особое внимание вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, расположения людей в пунктах временного размещения и обеспечения их всем необходимым.

Генпрокуратура ведет мониторинг ситуации по восстановлению утраченных документов, оценки поврежденного имущества и восстановления жилья. Также ведомство будет следить за ценообразованием на товары первой необходимости и выявлять фейковую информацию, касающуюся атаки беспилотников на российские регионы с целью ее блокировки.

В ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. Больше всего — 72 дрона — сбили над Брянской областью. По данным Минобороны, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа.