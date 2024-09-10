Российские бойцы заявили о контроле ВСУ над небом в зоне СВО. Они призвали в десятки раз увеличить выпуск дронов

Российские военные рассказали депутату ГД Иванову о преимуществе дронов ВСУ

Участники спецоперации (СВО) заявили, что украинские беспилотники превосходят аналоги армии России как количеством, так и качеством, что обеспечивает Вооруженным силам Украины (ВСУ) контроль над воздушным пространством в зоне боевых действий.

Их слова передал депутат Госдумы Максим Иванов. Он сообщил, что в ходе последнего разговора с российскими бойцами ему рассказали о большом количестве дронов у ВСУ. «Даже по темноте роятся дроны с крутыми камерами ночного видения», — процитировал военных депутат.

Иванов добавил, что бойцы решили передать через него сообщение в Москву. Они призвали руководство страны значительно увеличить производство FPV-дронов — причем не в пять, а в 50 раз.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 10 сентября над Россией сбили 144 украинских дрона

В ночь на вторник, 10 сентября, в воздушном пространстве России были уничтожены 144 украинских дрона, заявили в Министерстве обороны страны.

Самое большое количество беспилотников сбили над Брянской областью — ВСУ попытались атаковать регион 72 дронами.

Кроме того, в оборонном ведомстве установили, что атака украинской стороны также включала в себя использование беспилотников самолетного типа. Каждый из таких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) способен переносить десятки килограммов взрывчатки, преодолевая при этом большие расстояния.

После массированной атаки дронов ВСУ по регионам Центрального федерального округа). Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава силового ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех, кто мог быть причастен к организации данной атаки.

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В России связали масштабную атаку дронов ВСУ с неудачами Украины на фронте

Мощная волна атак украинских беспилотников по российским территориям связана с тем, что Украина терпит неудачи в зоне СВО. В этом убежден первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентарий выразил уверенность, что атаки БПЛА — это единственный ответ, доступный украинской стороне в данный момент.

На фронтах у них все не очень здорово, особенно на донецком направлении. Покровск в преддверии падения, курская авантюра практически провалилась, и в ближайшее время бандиты будут изгнаны оттуда. Они считают, что это здорово как можно больше навредить нашей стране Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Джабаров добавил, что на фоне событий последнего месяца перспектива мирных переговоров с Киевом кажется все мрачнее. Он заявил, что Москве нет смысла «садиться за стол переговоров с террористами». Сенатор подчеркнул, что Россия даст достойный ответ на все вылазки ВСУ за последние месяцы.

В Кремле также оценили массированную атаку украинских дронов, заметив, что Киев в очередной раз подтвердил свою приверженность к терроризму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что вместо ударов по военным объектам ВСУ атаковали жилые кварталы на территории РФ.