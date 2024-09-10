В Кремле высказались о массированной атаке беспилотников ВСУ на регионы России

Песков об атаке дронов ВСУ по России: киевский режим демонстрирует свою сущность

Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Так массированную атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что атака ВСУ не может ассоциироваться с военными действиями, так как была нанесена по жилым кварталам.

«Это (киевский режим — прим. "Ленты.ру") — враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений такого режима», — высказался об атаке беспилотников ВСУ Песков.

По данным Минобороны России, всего в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 144 беспилотника ВСУ. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.