Зеленский заявил о планах произвести десятки миллионов беспилотников

Зеленский: Киев планирует произвести 10 миллионов БПЛА, но может удвоить это число

Киев планирует произвести 10 миллионов беспилотников, но может и удвоить это число. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас мы должны произвести около 10 миллионов беспилотников в течение этого года. Но мы можем удвоить этот показатель», — сообщил он по итогам встреч на полях саммита G7 («Большой семерки»).

Украинский лидер также заявил, что переговоры с Россией должны состояться до начала зимы. Он отметил, что хотел встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, однако в будущем они могут пройти в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.

Во вторник, 16 июня, Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и лидерами других стран G7. На переговорах с главой Белого дома также присутствовали госсекретарь США Марко Рубио и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.