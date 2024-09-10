Российские бойцы заявили о контроле ВСУ над небом в зоне СВО и передали послание Москве

Участники СВО рассказали депутату ГД Иванову о преимуществе украинских дронов

Участники специальной военной операции (СВО) заявили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят российские аналоги и количеством, и качеством, что обеспечивает украинским военным контроль над небом в зоне боевых действий. Их слова в своем Telegram-канале приводит депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов.

Парламентарий отметил, что во время сеанса связи военнослужащие рассказали ему о большом количестве беспилотников ВСУ. «Даже по темноте роятся дроны с крутыми камерами ночного видения», — привел он слова бойцов.

В связи с этим участники СВО обратились к Иванову с просьбой проинформировать руководство о текущем положении дел. «Передайте в Москве, что производство ФПВ (FPV-дронов — прим. «Ленты.ру») надо увеличивать не в 5 раз, а в 50 раз», — процитировал депутат послание бойцов.

В ночь на 10 сентября ВСУ атаковали Россию более чем сотней беспилотников. По данным Минобороны, в небе над регионами было сбито 144 летательных аппарата. Несколько дронов сбили в Подмосковье — там несколько человек пострадали, одну женщину спасти не удалось.