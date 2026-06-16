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18:09, 16 июня 2026Мир

Ушаков анонсировал международные переговоры Путина

Ушаков: Путин проведет встречу с главой МИД Турции Фиданом в Казани 17 июня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Казани 17 июня. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что сейчас с визитом в Москве находится министр иностранных дел Турции Фидан, и он попросил о встрече с нашим президентом. Эта просьба была удовлетворена, и наш президент примет министра иностранных дел Турции завтра вечером ориентировочно в восемь часов вечера», — сказал представитель Кремля журналистам.

17-18 июня Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани. Ушаков отметил, что в рамках форума российский лидер проведет серию двухсторонних встреч.

Ранее Фидан заявил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара рассчитывает вернуть Москву и Киев за стол переговоров.

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