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17:59, 16 июня 2026Бывший СССР

Украинский депутат назвал шансы покинуть позиции живым

Депутат Рады Разумков: Шанс выйти с позиции имеет один военный ВСУ из семи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Один украинский военный из семи имеет шанс выйти живым с позиций. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Telegram-канал Headlines.

«Сейчас шанс выйти с позиции имеет один военный из семи», — рассказал украинский депутат.

Он отметил, что заявления о демобилизации тех, кто находится на фронте дольше всех, являются «идиотизмом».

Ранее замминистра обороны страны Мстислав Баник заявил, что офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут отпускать из армии с конца 2026 года, как обычных солдат.

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