Украинский депутат назвал шансы покинуть позиции живым

Депутат Рады Разумков: Шанс выйти с позиции имеет один военный ВСУ из семи

Один украинский военный из семи имеет шанс выйти живым с позиций. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает Telegram-канал Headlines.

«Сейчас шанс выйти с позиции имеет один военный из семи», — рассказал украинский депутат.

Он отметил, что заявления о демобилизации тех, кто находится на фронте дольше всех, являются «идиотизмом».

Ранее замминистра обороны страны Мстислав Баник заявил, что офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут отпускать из армии с конца 2026 года, как обычных солдат.