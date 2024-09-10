Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников по регионам Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить все обстоятельства произошедшего и причастных к налетам дронов.
По данным ведомства, атаке подверглись Московский регион, Тульская, Орловская и Калужская области. Жертвой налета стала женщина, еще несколько человек пострадали.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября было сбито 144 украинских беспилотника. Наибольшее количество летательных аппаратов было уничтожено над Брянской областью — в небе над этим регионом перехватили 72 дрона.