Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

СК РФ возбудил дело о теракте после атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников по регионам Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным установить все обстоятельства произошедшего и причастных к налетам дронов.

По данным ведомства, атаке подверглись Московский регион, Тульская, Орловская и Калужская области. Жертвой налета стала женщина, еще несколько человек пострадали.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября было сбито 144 украинских беспилотника. Наибольшее количество летательных аппаратов было уничтожено над Брянской областью — в небе над этим регионом перехватили 72 дрона.