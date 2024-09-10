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18:31, 10 сентября 2024Силовые структуры

Предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве

В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ
Начало событий в новости Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержанный — приезжий из Узбекистана по имени Мухаммадамин. В его телефоне были найдены фотографии и видеоролики с московскими военными комиссариатами, а также государственными объектами в Мещанском районе столицы.

Во время допроса мужчина признался, что все сделанные снимки и ролики отправлял некоему Раджабу, с которым познакомился в социальных сетях. За материалы ему пообещали денежное вознаграждение. Сейчас в отношении Мухаммадамина возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников по регионам Центрального федерального округа. По данным ведомства, 10 сентября атаке подверглись Московский регион, Тульская, Орловская и Калужская области.

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      Олеся Мицкевич
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