Предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве

В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ

Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

Начало событий в новости Возбуждено дело о теракте после атаки украинских беспилотников на регионы России

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого наводчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) после массированной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержанный — приезжий из Узбекистана по имени Мухаммадамин. В его телефоне были найдены фотографии и видеоролики с московскими военными комиссариатами, а также государственными объектами в Мещанском районе столицы.

Во время допроса мужчина признался, что все сделанные снимки и ролики отправлял некоему Раджабу, с которым познакомился в социальных сетях. За материалы ему пообещали денежное вознаграждение. Сейчас в отношении Мухаммадамина возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников по регионам Центрального федерального округа. По данным ведомства, 10 сентября атаке подверглись Московский регион, Тульская, Орловская и Калужская области.

