Депутат Чепа: Украине надо перечитать ядерную доктрину России после атаки дронов

После массированной атаки украинских дронов Киеву и его союзникам надо перечитать обновленную ядерную доктрину России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал цель ударов беспилотниками по российской территории.

«Они покупают беспилотники с помощью стран НАТО во всем мире, им всячески помогает в осуществлении этих атак разведка НАТО. Они совершают эти террористические акты с целью пытаться принудить Россию к мирным переговорах на их условиях, пытаясь запугивать такими террористическими действиями. Это многофакторная работа, я думаю, что помимо так называемого "плана победы" они пытаются совершать какие-то такие террористические акты как акт в Курске», — сказал депутат.

Это не приведет к желаемым для них успехам, это только усложняет возможности переговорного процесса. Украине и тем странам, которые ей помогают, необходимо внимательно прочитать новую дерную доктрину, которая должна вправить мозги многим политикам Алексей Чепа депутат Госдумы

В ночь на 29 сентября средства противовоздушной обороны перехватили над территорией России 125 беспилотников, сообщило Минобороны. По информации ведомства, больше всего дронов было выпущено по Волгоградской области — 67. Еще 18 были уничтожены над территорией Ростовской области, по 17 над Белгородской и Воронежской областями, по одному над Брянской, Курской и Кубанью. Также три дрона были сбиты над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области во время атаки дрон попал в жилой многоэтажный дом, начался пожар, но обошлось без пострадавших. Также возгорание произошло в жилой застройке в левобережной части города. Помимо этого, пострадали несколько автомобилей.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности предложил пересмотреть условия применения ядерного оружия. Одним из нововведений стал пункт, согласного которому агрессия неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение на Россию.