В офисе Зеленского раскрыли детали «плана победы»

«План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов, касающихся в том числе и поддержки Киева после окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

В офисе Зеленского раскрыли детали инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Как утверждается, реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а пятый пункт касается поддержки страны после окончания конфликта.

«Важно реализовывать их вместе, все в комплексе, что там сказано», — подчеркнули в ОП. Собеседник издания подтвердил, что вопросы предоставления нового оружия и операции Вооруженных сил Украины в Курской области действительно упомянуты в документе.

Ранее газета The Times сообщила, что Зеленский представит в ходе визита в США «план победы» из четырех основных пунктов. Предполагается, что выполнение пунктов плана позволит Украине начать мирные переговоры с Россией до конца 2024 года.