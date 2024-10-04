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06:26, 4 октября 2024Россия

Российские БТР разгромили колонну ВСУ в Курской области

Опубликовано видео разгрома колонны ВСУ двумя БТР ВС РФ в Курской области

Российские военные на двух БТР разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 19 единиц техники в Курской области. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Российские бойцы из 810-й бригады морской пехоты выставили огневую засаду для военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они пытались пробиться в тыл, однако только 12 бронемашин смогли заехать в район поселка, из них восемь были уничтожены перекрестным огнем, еще четыре попали под удар другого подразделения.

Еще пять единиц техники развернулись на полевой дороге и уехали обратно, после чего еще 2 машины ВСУ намеревались пробить оборону, однако им также было нанесено поражение.

Ранее артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили живую силу ВСУ, точки взлета и пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на купянском участке фронта. Как уточнили в Минобороны, координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

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      Марина Совина
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