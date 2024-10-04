Российские артиллеристы уничтожили пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы «Запада» уничтожили пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), точки взлета и пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на купянском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

«При выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы, точки взлета и пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

Ранее сообщалось, что в Курской области сбили три БПЛА. При ударах по объектам на территории России участвовали беспилотники самолетного типа. В Минобороны уточнили, что дроны противника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны