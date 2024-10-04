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03:37, 4 октября 2024Россия

Российские артиллеристы уничтожили пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы «Запада» уничтожили пункты БПЛА ВСУ на Купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллеристы российской группировки «Запад» уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), точки взлета и пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на купянском участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны.

«При выполнении огневых задач уничтожили скопление живой силы, точки взлета и пункты управления БПЛА ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, координаты целей были переданы расчетами БПЛА на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения.

Ранее сообщалось, что в Курской области сбили три БПЛА. При ударах по объектам на территории России участвовали беспилотники самолетного типа. В Минобороны уточнили, что дроны противника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны

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