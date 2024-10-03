Минобороны заявило о сбитых в Курской области БПЛА после сообщений о взрывах в Курчатове

Минобороны России отчиталось о трех сбитых беспилотниках ВСУ в Курской области

В Курской области сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление после сообщений о взрывах в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове сделали в Минобороны России.

По данным ведомства, попытки атак пресекались российскими войсками с 13:50 до 17:00 по московскому времени. При ударах по объектам на территории России участвовали беспилотники самолетного типа.

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны противника были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

3 октября губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что средства радиоэлектронной борьбы подавили в районе Курчатова беспилотник ВСУ. По его словам, обломки рухнули на не имеющую отношения к атомной станции хозяйственную постройку, что привело к взрывам. Затем стало известно, что целью украинских войск был склад в Курчатове.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.