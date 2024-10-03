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18:32, 3 октября 2024Россия

Стала известна цель упавших в шести километрах от Курской АЭС беспилотников ВСУ

Baza: упавшие в Курской области дроны ВСУ пытались атаковать склад в Курчатове

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать склад в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове. Об этом сообщила Baza в Telegram со ссылкой на источники.

По информации издания, около 16:00 по московскому времени дроны целенаправленно направлялись в сторону склада, минуя АЭС, однако рухнули в шести километрах от нее в районе улицы Энергетиков. В результате на месте падения беспилотников в 200 метрах от жилых домов начался пожар.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обломки беспилотника, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, рухнули на хозяйственную постройку в районе Курчатова. По его словам, на месте падения произошли взрывы. Глава региона подчеркнул, что строение не имеет отношения к АЭС.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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