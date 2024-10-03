Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

Смирнов: из-за падения обломков БПЛА в Курчатове произошли взрывы в хозпостройке

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), подавленного средствами радиоэлектронной борьбы в районе города-спутника Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатова, произошли взрывы в хозяйственной постройке. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в Telegram.

Он подчеркнул, что хозпостройка не имеет отношения к АЭС. Сейчас на месте падения дрона работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ якобы предприняли попытку атаковать электростанцию. Однако Telegram-канал Baza выяснил, что Украина изначально планировала нанести удар по складу в Курчатове, куда и направлялись несколько беспилотников, минуя АЭС.

В начале августа Украина обстреляла приграничный город Суджа в Курской области. Затем ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами региона. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.