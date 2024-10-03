Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

Mash: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове авиабомбой НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове авиабомбой НАТО. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, в 16:20 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили французскую авиабомбу. В результате снаряд рухнул в пяти километрах от АЭС.

По информации канала, на месте падения боеприпаса начался пожар, однако электростанция и ее инфраструктура не повреждены. Власти и официальные ведомства информацию о произошедшем пока не комментировали.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ понимают отсутствие у украинских войск шансов прорваться к Курской АЭС. По его словам, Российская армия выстроила на данном участке фронта эшелонированную оборону, для прорыва которой у Киева не хватит ресурсов.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.