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07:57, 23 сентября 2024Бывший СССР

Алаудинов оценил шансы ВСУ прорваться к Курской АЭС

Алаудинов заявил, что ВС Украины лишились шанса прорваться к Курской АЭС

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) понимает, что войска уже не имеют шансов совершить прорыв к Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом агентству РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, Российская армия выстроила на данном участке фронта эшелонированную оборону, для вскрытия которой у ВСУ просто не хватит сил и ресурсов.

«Они уже сегодня осознают, что как бы они ни хотели, у них нет такого ресурса, чтоб действительно продавиться к Курской АЭС. Они прекрасно понимают, что выполнить задачу максимум, — блицкриг, — у них не получится», — сказал Алаудинов.

Ранее сообщалось, что российские десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ вглубь Курской области. Военнослужащие из группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».

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      Артём Верейкин
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