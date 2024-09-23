Десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ в Курской области

Минобороны: российские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

Российские десантники предотвратили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь Курской области. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Военнослужащие из состава группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак» в приграничных районах российского региона.

«Благодаря уверенным действиям артиллерии, операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и других подразделений десантники пресекли попытку ВСУ вклиниться вглубь нашей территории», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ активизируются в Курской области на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.