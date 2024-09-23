Алаудинов высказался о влиянии визита Зеленского в США на ситуацию под Курском

Алаудинов предрек активизацию ВСУ под Курском на фоне визита Зеленского в США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизируются в Курской области на фоне поездки президента Владимира Зеленского в США. С таким прогнозом выступил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Последние ресурсы, что у них есть, они попытаются куда-нибудь закинуть, чтобы себя показать, что они якобы что-то могут», — считает он.

Алаудинов также указал на успехи российских военных на донецком направлении. Он отметил, что им удалось добиться серьезных результатов. По словам командира «Ахмата», фронт противника начинает «проваливаться».

Незадолго до этого Алаудинов рассказал о неудачной попытке ВСУ прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского районо Курской области.