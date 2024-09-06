Последствия возможной атаки ВСУ по работающему реактору Курской АЭС сравнили с Чернобылем

Глава «Росатома» Лихачев: Чернобыль покажется разминкой при ударе по Курской АЭС

В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по работающему реактору Курской атомной электростанции (АЭС), последствия будут гораздо более значительными, чем при катастрофе в Чернобыле 1986 года. С этой трагедией последствия возможного удара ВСУ сравнил глава «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит ТАСС.

«Чернобыль покажется разминкой (...), если будет произведен военный атакующий удар по работающему тысячнику (реактору мощностью в тысячу мегаватт — прим. «Ленты.ру») [Курской АЭС]», — заявил Лихачев в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в пятницу, 6 сентября, сообщалось, что в Калининграде прошли переговоры российской межведомственной делегации во главе с Лихачевым и делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавил его гендиректор Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что АЭС не могут являться легитимной целью в вооруженных конфликтах.