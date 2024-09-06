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15:20, 6 сентября 2024Россия

Глава «Росатома» провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ

В Калининграде прошли переговоры Лихачева и делегации МАГАТЭ во главе с Гросси
Алексей Лихачев

Алексей Лихачев. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Калининграде прошли переговоры российской межведомственной делегации во главе с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым и делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которую возглавил его гендиректор Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

Как стало известно, встреча состоялась в отеле Crystal House Suite Hotel and Spa в закрытом режиме. Консультации длились более двух часов.

По информации агентства, в состав российской делегации также вошли представители МИД, Минобороны, Росатома и Ростехнадзора.

Ранее стало известно, что в рамках переговоров в Калининграде Лихачев и Гросси планируют обсудить итоги визита главы МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове.

Руководитель агентства по атомной энергетике осмотрел АЭС в Курской области 27 августа. По итогам визита Гросси предупредил, что последствия внешнего воздействия на объект будут крайне серьезными.

В свою очередь, Лихачев заявил, что МАГАТЭ будет немедленно реагировать на агрессию против Курской и Запорожской атомных электростанций. Гендиректор «Росатома» подчеркнул, что Гросси были предъявлены результаты конкретных атак на электростанцию.

ЖЗЛ
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